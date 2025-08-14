35.1 C
Trapani Shark e Comune: tensioni e ultimatum in corso

La controversia tra il Trapani Shark e il Comune di Trapani continua a suscitare polemiche, con Valerio Antonini che ha posto un ultimatum all’Amministrazione, il cui termine è fissato per stasera alle 19. In seguito a vari scambi di comunicati e verbali di incontri, il Partito Democratico, guidato da Safina, ha finalmente risposto, spingendo l’opposizione a prendere una posizione ufficiale.

I consiglieri di opposizione hanno sottolineato che la situazione non può essere liquidata con buone intenzioni e frasi di circostanza. Secondo loro, l’amministrazione di Giacomo Tranchida e dell’assessore Emanuele Barbara ha piegato le istituzioni a logiche personali ed elettorali. Hanno avanzato l’ipotesi che la decadenza della convenzione con il Trapani Shark, che ha allarmato vari abbonati, sia in realtà un manovra elettorale.

Il comunicato dell’opposizione ha criticato l’amministrazione, citando il rapporto tra il sindaco e Antonini e definendo l’articolo pubblicato in campagna elettorale come un tentativo di distogliere l’attenzione dalle mancanze amministrative. I consiglieri hanno anche messo in discussione la decisione di considerare decaduta la convenzione solo dopo un anno, sostenendo che ciò compromette gli abbonati e la fiducia nel progetto.

Inoltre, l’opposizione ha chiesto trasparenza e spiegazioni al sindaco riguardo agli investimenti della società Shark e ha minacciato interrogazioni che potrebbero venir poste nel prossimo Consiglio comunale. Hanno affermato che la politica deve rispettare le istituzioni e hanno proposto un tavolo di concertazione per trovare una soluzione condivisa.

In conclusione, l’opposizione ha dichiarato di essere pronta a collaborare per il bene della squadra, dei tifosi e del territorio, sottolineando però che la situazione necessita di un attento approfondimento.

