Omicidio sabato notte nel centro storico di Trapani. La vittima, Cristian Favara, 45 anni, è morto dopo essere stato accoltellato dalla compagna. Il delitto è avvenuto nell’abitazione in cui vivevan i due o, alle spalle della Cattedrale di San Lorenzo.

A seguito delle prime indagini, la donna, Vanda Grignani 36 anni di Trapani con problemi di tossicodipendenza come riferiscono i militari, è stata fermata dai carabinieri con l’accusa di aver accoltellato e ucciso il compagno durante una lite avvenuta nella nottata. Cristian Favara, ai domiciliari con il braccialetto elettronico e con la misura restrittiva di rincasare entro le 23, aveva richiesto di trasferire il domicilio, dove scontare la pena, lo scorso marzo. Da quel momento era stato un continuo chiamare, da parte di entrambi, la polizia e i carabinieri perché i due litigavano quasi giornalmente.

La scorsa notte l’ennesima lite sfociata nell’omicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Trapani in seguito alla segnalazione della compagna, che al loro arrivo avrebbe confessato l’omicidio. La donna si trova nel carcere Pagliarelli di Palermo in attesa della convalida del fermo. Sono tuttora in corso degli accertamenti all’interno dell’abitazione della vittima.

Ma in qualche modoil clima che ha portato all’omicidio era stato annunciato su facebook. Con due post, ieri alle 23.36 e alle 23.38, Vanda Grignani aveva scritto qualche, ora prima del delitto, l’intenzione di fare “qualcosa che non avrei mai pensato, vi amo. Perdonatemi”.

“Scusate – si legge sulla sua pagina Facebook – vi voglio bene a tutti mi manca la mia famiglia sono sola questo essere mi ha portato all’esasperazione. La polizia e i carabinieri di Trapani sembrano che vadano d’accordo con lui”. E ancora: “Ho chiesto aiuto, questo mi ha distrutto. La polizia e carabinieri di Trapani difendono lui. Va bene sono stanca. Non ho più niente da perdere, perdonatemi”.

Due post che, letti oggi, comunicano un’intenzione, ma non è chiaro a cosa faccia riferimento la donna. Alle forze dell’ordine, infatti, non risultano denunce per lesioni né referti del pronto soccorso.

Quei messaggi, inquietanti alla luce di quanto successo, non sono stati presi sul serio dagli amici che li hanno letti e commentati sulla pagina Fb della donna. Qualcuno consigliava a Vanda Grignani, di “stare tranquilla e che nella vita con rabbia e pensieri strani abbiamo solo da perdere”. Altri le suggerivano di riflettere bene: “Non farti fregare dalla rabbia. Devi mantenere la calma e le situazioni si risolveranno”.

Nessuno, insomma, ha creduto che la donna potesse passare dalle parole ai fatti.

La vittima, figlio della proprietaria dello storico ristorante “Bettina”, aveva precedenti penali per droga e omicidio colposo. Per la morte di un tossicodipendente per overdose era stato condannato in primo grado a sette anni e mezzo.

