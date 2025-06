Trapani in Piazza per la Pace: Basta Violenza a Gaza!

Venerdì 20 giugno si è svolta una grande manifestazione a Trapani, attirando oltre 800 partecipanti. L’evento, organizzato da Alleanza Verdi e Sinistra, mirava a sostenere la richiesta di cessate il fuoco a Gaza e il rispetto dei diritti internazionali.

Le due esponenti Antonella Parisi (Sinistra Italiana) e Antonella Ingianni (Europa Verde) hanno sottolineato la gravità della situazione a Gaza, evidenziando il tragico bilancio di oltre 37 mila vittime, la maggior parte civili e bambini. Parisi ha affermato che l’opinione pubblica non può ignorare tale catastrofe umanitaria e ha esortato a non fermarsi finché non si otterranno pace e giustizia per il popolo palestinese. Ingianni ha chiesto con forza all’Europa e all’Italia di abbandonare l’ambiguità nella posizione riguardo alla questione, criticando la giustificazione dell’aggressione e l’impunità per i responsabili delle distruzioni in Gaza, inclusi ospedali e scuole. La manifestazione ha ribadito l’impegno di AVS a lavorare in ogni sede per il riconoscimento dello Stato di Palestina e per una cessazione immediata delle ostilità, mirando a costruire una pace duratura nella regione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.alqamah.it