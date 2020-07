L’ex deputato del Pd Paolo Ruggirello lo salutava con due baci e poi gli dava del “tu”. Il sindaco di Paceco lo riceveva in Comune e lo chiamava “Don Mariano”: “Va bene, ci teniamo informati”. Il boss Mariano Asaro, nome storico di Cosa nostra tornato in libertà due anni fa, poteva contare sull’aiuto di quelli che chiamava “amici” per avviare un’attività nel settore sanitario: l’apertura di uno studio odontoiatrico, convenzionato con l’Asp di Trapani. Una sua vecchia passione, perché prima di fare il mafioso iscritto a una loggia segreta, con relazioni internazionali (e misteriosi rapporti con agenti dell’ex Sismi, il servizio segreto militare), era ufficialmente un odontotecnico. Asaro, che ha 64 anni, è stato riarrestato questa notte dai carabinieri del Reparto Operativo di Trapani guidati dal tenente colonnello Antonio Merola. Ruggirello è indagato nuovamente, il sindaco Giuseppe Scarcella ha ricevuto invece un avviso di garanzia, per concorso esterno in associazione mafiosa.

Trapani, il patto fra l’ex deputato Pd e il boss suggellato da un bacio in riproduzione….

Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dal sostituto Gianluca De Leo hanno portato ini carcere anche un altro boss, Carmelo Salerno, che aiutava Asaro a tenere i contatti con il ras siciliano dei voti, Ruggirello, già arrestato l’anno scorso per associazione mafiosa, attualmente si trova agli arresti domiciliari.



Per l’affare dello studio medico sono indagati Vito Lucido, il direttore sanitario della società di Asaro, la “Pacecodental srl” l’avevano chiamata: a Lucido è stato notificato il divieto di esercitare la professionale per un anno. Obbligo di dimora, invece, per la cognata del boss, Maria Vincenza Occhipinti, che si era intestata la società, e per Maria Amato, impiegata dello studio notarile dove è stato redatto l’atto costitutivo della società, è la moglie del boss Rocco Coppola.







