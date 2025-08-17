Trapani Film Festival: cinema e musica in Villa Margherita

Torna a Trapani il Trapani Film Festival, che giunge alla sua terza edizione. Dal 18 al 24 agosto, Villa Margherita diventerà un’arena culturale a cielo aperto, ospitando eventi dedicati a cinema, musica, podcast e altre forme artistiche.

Il festival, fondato da Francesco Torre e Michael C. Allen e diretto artisticamente da Lele Vannoli, vuole essere una piattaforma dinamica e partecipativa. Il programma include docufilm, pellicole indipendenti, anteprime, cortometraggi, performance musicali e talk dal vivo, dando spazio a diversi generi e linguaggi.

Sulla scena di Villa Margherita si avvicenderanno nomi noti del cinema e dello spettacolo, tra cui Pif, Sergio Friscia e Simona Cavallari. Ogni sera alle 20:30, l’apertura sarà curata dal collettivo De Core Podcast, con Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti che offriranno interviste e incursioni musicali. Il 20 agosto, Sergio Friscia sarà protagonista della serata.

La musica avrà un ruolo centrale al festival, con eventi speciali come l’apertura del 17 agosto con “MusiCinema” di Mons. Marco Frisina, il concerto di Warco il 21 agosto, e il reggae dei Sud Sound System a chiusura il 24 agosto. Altri artisti sul palco includeranno MKDB, Vybes, e Raiz.

Il festival ospiterà anche un concorso per cortometraggi, con 17 opere in competizione, selezionate tra oltre 900 candidature. Il pubblico potrà votare tramite QR code, e il vincitore sarà annunciato il 24 agosto.

Il Trapani Film Festival è realizzato da 3 Points Productions con il patrocinio del Comune di Trapani e il supporto di vari partner. Durante questa settimana, Trapani diventerà il centro del cinema e della cultura contemporanea.