Trapani Film Festival 2025: Un’Avventura Multiculturale

Il Trapani Film Festival sta per tornare, giunto alla sua terza edizione, che si svolgerà dal 18 al 24 agosto presso Villa Margherita. Questo festival non si limita al cinema, ma rappresenta una piattaforma culturale multilingue che integra cinema, musica, teatro e podcast, rivolta a un pubblico variegato.

Una delle principali novità di quest’anno è l’arrivo di Lele Vannoli come direttore artistico, affiancato da Francesco Torre, fondatore dell’evento. Vannoli, noto attore italiano, desidera creare un festival che trascenda i confini tradizionali del cinema, presentando un panorama contemporaneo dell’arte, dove la musica diventa parte integrante della narrazione cinematografica.

Il festival promette di essere un autentico spazio di espressione artistica, includendo concerti dedicati alle colonne sonore di film celebri, come quelle di Pivio e Aldo De Scalzi. Non mancheranno talk, incontri e podcast, incluso il contributo del collettivo De Core Podcast, che si propone di rivitalizzare la comunicazione digitale per il festival, aprendo a nuove forme di espressione culturale.

Il festival si distingue anche per il suo legame con il territorio, coinvolgendo artisti e autori siciliani e collaborando con diverse istituzioni e partner locali. La conferenza stampa di presentazione, durante la quale sarà reso noto il programma completo, si svolgerà il 16 luglio a Trapani.

Organizzato da 3 Points Productions SRLS e patrocinato dal Comune di Trapani, il festival è sostenuto da diverse realtà, comprese università e associazioni locali, per promuovere il cinema e la cultura nella regione. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.globusmagazine.it