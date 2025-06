Trapani: Consiglio Comunale su Gaza, assenti i dissidenti

Un Consiglio comunale straordinario si è tenuto a Trapani per discutere del genocidio in corso nella Striscia di Gaza, ma è stato rinviato a causa della mancanza di numero legale. L’opposizione ha deciso di non partecipare, evidenziando il suo dissenso rispetto alla convocazione, che è stata considerata strumentale e senza le condizioni per un dibattito ampio e dignitoso.

Nel consiglio, erano presenti undici consiglieri di maggioranza, mentre tre membri erano assenti. L’opposizione ha giustificato la propria assenza con una nota, affermando che la soluzione al conflitto deve necessariamente includere il riconoscimento del diritto del popolo palestinese di avere uno stato accanto a Israele, in un contesto di sicurezza e confini riconosciuti.

Hanno inoltre espresso il loro sostegno a iniziative diplomatiche che promuovano una transizione civile e indipendente a Gaza, per porre fine al ciclo di violenza e ricostruzione. Hanno sottolineato l’urgenza della crisi umanitaria, soprattutto per i bambini palestinesi, esortando la comunità internazionale a non rimanere in silenzio.

La diserzione dell’opposizione ha suscitato reazioni forti, incluse quelle da parte di associazioni e gruppi che avrebbero sostenuto l’ordine del giorno. Molti hanno definito questa scelta come una grave mancanza di rispetto, mentre il deputato regionale Dario Safina ha lamentato la perdita dell’opportunità di un confronto significativo su un tema di grande attualità.

La posizione dell’opposizione è stata criticata anche per non aver utilizzato l’occasione del consiglio per esprimere direttamente le proprie idee e affrontare il tema della guerra e dei diritti umani.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.trapanisi.it