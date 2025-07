Transparenza o propaganda? I conti di Montorio sotto esame

Negli ultimi giorni, i cittadini di Montorio hanno notato un grande cartellone 6×3, intitolato “I CONTI DEL COMUNE DI MONTORIO DAL 2015”, affisso in una zona di alta visibilità. Firmato dal sindaco Fabio Altitonante, il manifesto si presenta come un’iniziativa di trasparenza riguardo ai bilanci comunali.

Tuttavia, l’iniziativa sembra mascherare una strategia comunicativa finalizzata alla campagna elettorale. Utilizzando il suo ruolo istituzionale, il sindaco intende delinearsi come il salvator dei conti del Comune, criticando le amministrazioni precedenti e costruendo una narrazione che appare autoreferenziale. I numeri esposti, presentati in modo complesso e confuso, risultano di difficile comprensione per la cittadinanza, rivelando una trasparenza superficiale che non permette un’analisi critica.

Il messaggio centrale si semplifica attraverso slogan ad effetto, come “IL BANCOMAT È CHIUSO!”, mentre non viene affrontato il disavanzo attuale, evidenziando una situazione economica problematica. Le criticità rimangono in silenzio, così come il costo della comunicazione stessa.

Particolarmente simbolica è la posizione del cartellone, collocato vicino alla fontana di piazza Diamante, recentemente inaugurata come emblema dell’operato dell’amministrazione. Questo accostamento reinterpreta il cartellone come un insieme di autocelebrazione e messaggi contabili.

In un’estate caratterizzata da un’offerta culturale ridotta a causa di risorse limitate, il manifesto emerge come l’unica grande installazione pubblica. Resta, quindi, da chiarire: chi ha finanziato questa iniziativa? I cittadini chiedono trasparenza concreta, non un’illusoria facciata di comunicazione politica.