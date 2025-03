Transizione di Urtis: “Intervento di aumento del seno”

Lo scorso dicembre, Jenny Urtis ha rivelato in un’intervista a Grazia Sambruna su Mow Mag di essere “una donna trans” e ha condiviso dettagli sulla sua vita personale, compresa la sua relazione con il suo ex fidanzato e le difficoltà avute con i suoceri che hanno portato alla fine della relazione. Recentemente, Deianira Marzano ha annunciato su Instagram che Jenny si sottoporrà a un intervento di mastoplastica additiva. Questa decisione non sorprende, poiché Jenny aveva precedentemente espresso l’interesse per tale intervento.

Jenny ha dichiarato a La Zanzara: “Sono in transizione. Al momento non mi sento una donna né un uomo, mi sento io e sto bene così. Ho avviato un percorso di transizione e non prevedo di fare un intervento completo per ora, ma sto assumendo ormoni”. Ha anche raccontato di aver affrontato discriminazioni riguardo alcune foto private e ha difeso il suo operato come medico, precisando di non aver mai ricevuto segnalazioni negative dall’Ordine dei Medici.

Jenny ha osservato che, da quando ha iniziato a esprimere la sua femminilità, ha notato un cambiamento nel modo in cui viene percepita; ora è più attratta da uomini etero piuttosto che da gay. Ha condiviso anche il suo interesse per le relazioni con uomini, affermando che ha opportunità che prima non avrebbe mai considerato. Infine, ha chiuso il suo messaggio con un augurio per il nuovo anno, dimostrando l’intenzione di affrontare il futuro con positività e apertura.