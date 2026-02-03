Transizione demografica in Italia: sfide per l’economia e il welfare

La transizione demografica sta già avendo un impatto significativo sull’economia, il mercato del lavoro e gli equilibri sociali. La diminuzione della popolazione in età attiva e l’aumento della popolazione anziana mettono a rischio la capacità di crescita del Paese e sollevano domande importanti riguardo alla sostenibilità dei sistemi di welfare e alla previdenza delle future generazioni, specialmente in un contesto di carriere lavorative sempre più discontinue.

È essenziale intervenire su leve fondamentali come giovani, donne, capitale umano e una gestione oculata dei flussi migratori, per rafforzare l’occupazione e la contribuzione al sistema. Inoltre, il settore bancario e finanziario può giocare un ruolo cruciale nel sostenere le categorie più vulnerabili agli effetti della transizione demografica. Ciò include facilitare l’accesso al credito per i giovani, sostenere famiglie e imprese negli investimenti, promuovere l’occupazione femminile e garantire l’autonomia economica delle donne, oltre a sviluppare servizi sempre più inclusivi per una popolazione che invecchia.

In questo contesto, la previdenza complementare diventa un elemento sempre più rilevante come strumento di integrazione del futuro reddito, in risposta a un ciclo lavorativo caratterizzato da maggiore frammentazione. Promuovere la cultura previdenziale, aumentare la partecipazione e valorizzare il ruolo dei fondi pensione significa contribuire in modo strutturato alla sfida demografica, adottando un approccio di responsabilità condivisa tra istituzioni, sistema finanziario e parti sociali. Questo è quanto dichiarato da Giuseppe Longo, Direttore Generale del Fondo Pensione Nazionale per il Personale BCC/CRA.