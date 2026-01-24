Transiberiana d’Italia, un viaggio

La Ferrovia dei Parchi è una linea ferroviaria che attraversa l’Appennino tra Abruzzo e Molise, offrendo un viaggio nel tempo e nel paesaggio del Centro Italia. Questa ferrovia è anche conosciuta come la Transiberiana d’Italia, a causa degli scenari invernali che la neve crea lungo gli altipiani.

La storia della Ferrovia dei Parchi risale a fine Ottocento, quando la costruzione della linea Sulmona-Isernia fu un’impresa ingegneristica notevole per l’epoca. I lavori di costruzione iniziarono negli anni Ottanta dell’Ottocento e la linea fu completata a inizio Novecento. Il collegamento ferroviario aveva un ruolo strategico, permettendo lo scambio di merci e persone tra l’Adriatico e il Tirreno.

La rinascita della ferrovia è arrivata grazie al turismo ferroviario, con associazioni di appassionati, enti locali e la Fondazione FS che hanno puntato sulla valorizzazione della Ferrovia dei Parchi come itinerario storico e paesaggistico. Sono tornati sui binari locomotori d’epoca, carrozze anni ’30 e ’50, e sono stati organizzati viaggi lenti con soste nei borghi, mercatini tipici, visite guidate e attività all’aria aperta.

Il percorso della Transiberiana d’Abruzzo comprende tappe come Sulmona, nota per essere la città dei confetti e per il centro storico elegante ai piedi della Maiella, Campo di Giove, porta d’ingresso al Parco Nazionale della Maiella, Palena, immersa nel verde, tra boschi e montagne, e Rivisondoli-Pescocostanzo, una delle stazioni simbolo della Transiberiana d’Italia. Altre tappe includono Roccaraso, principale località sciistica dell’Appennino, e Carovilli, una delle stazioni d’ingresso in Molise, circondata da boschi e pascoli.

I viaggi turistici sulla Transiberiana d’Italia partono quasi sempre da Sulmona, che è facilmente raggiungibile in treno, auto o autobus. La durata del viaggio può variare in modo significativo a seconda dell’itinerario scelto, ma in generale si può calcolare tra le 3 e le 4 ore di percorrenza complessiva sui binari, più le soste nei borghi e le eventuali pause per pranzo o visite guidate. Il costo del biglietto dipende dal tipo di viaggio e dai servizi inclusi, ma in generale gli adulti pagano dai 40 ai 55 euro, con scontistiche per i bambini.