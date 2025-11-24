6.5 C
Roma
lunedì – 24 Novembre 2025
Spettacolo

Transfer: l’arte della connessione in Italia

Da stranotizie
L’artista A-Wibaa presenta la performance “Transfer”, un gesto silenzioso di connessione che porta l’arte fuori dall’oggetto e dentro la relazione. In un contesto come quello di Arte in Nuvola, dove l’opera d’arte è spesso percepita come oggetto, A-Wibaa decide di invertire la logica abituale e riportare l’attenzione sulla dimensione originaria dell’arte: la presenza, il contatto umano, la trasformazione interiore.

La performance introduce una frattura poetica nel flusso ordinato della fiera, una soglia di silenzio dentro cui lo spettatore è invitato a percepire l’arte non come distanza, ma come esperienza che si trasmette. A-Wibaa diventa un catalizzatore emotivo, esponendo non un’opera, ma la possibilità della relazione, il momento fragile in cui un’identità incontra un’altra identità e lascia che accada qualcosa.

“Transfer” invita a interrogarsi su cosa significhi davvero partecipare all’arte: non osservare, non interpretare, ma lasciarsi attraversare. Non si tratta di una forma di spettacolo, né di un gesto dimostrativo, ma di un processo interiore che accade nello spazio condiviso tra l’artista e il pubblico. La performance trasforma la fiera in un territorio psicologico, un luogo in cui i confini tra chi crea e chi guarda non sono più barriere, ma membrane permeabili attraverso cui un significato può fluire, trasformarsi, essere trasferito.

La realizzazione di “Transfer” è resa possibile grazie al supporto di Craving Art – Art Gallery, la cui missione è centrata sulla valorizzazione dell’esperienza, della ricerca umana e del dialogo autentico. A-Wibaa è un artista contemporaneo che esplora il rapporto tra interiorità e mondo esterno, lavorando sulla soglia tra ciò che si rivela e ciò che resta invisibile. Le sue opere e performance sono state presentate in mostre e fiere nazionali e internazionali. Craving Art – Art Gallery è una galleria dedicata alla promozione di artisti contemporanei e di pratiche sperimentali che mettono al centro il dialogo, la ricerca interiore e l’esperienza.

