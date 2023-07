Transcend TS32GUSD300S-AE Scheda di Memoria MicroSDXC 300S, 32 GB, Con adattatore, Imballaggio Apertura Facile

Caratteristiche

Una soluzione perfetta per avere più memoria per le app dei tablet o cellulari

È frequente che per liberare della memoria dal dispositivo, gli utenti installino ed utilizzino app mobili direttamente dalle microSD . Le prestazioni di lettura / scrittura random sono quindi fondamentali. Le microSDXC / SDHC 300S di Transcend sono dunque ideali per la memorizzazione di app mobili.

Presentazione della classe Performance Application

La classe Performance Application è stata introdotta per adattarsi a questa tendenza. Le schede di memoria MicroSDXC / SDHC 300S di Transcend soddisfano i standard A1, offrendo una lettura casuale minima di 1.500 IOPS e scrittura casuale di 500 IOPS e velocità sequenziali sostenute di almeno 10 MB/s.

*La conformità A1 si applica solo alle schede di capacità cha partono da 128 GB.

Mostra le capacità di trasferimento

Le schede di memoria MicroSDXC / SDHC 300S di Transcend soddisfano gli standard UHS Speed Class 3 (U3) e UHS Video Speed Class 30 (V30) per registrazioni video Ultra HD 4K, con velocità di lettura / scrittura fino a 95 MB/s e 45 MB/s rispettivamente.

*La conformità U3 e V30 si applica solo alle schede di capacità da 128 GB.

Conserva tutto quelli che desideri

Oltre alle eccellenti prestazioni di lettura / scrittura casuale, le schede di memoria microSDXC / SDHC 300S di Transcend possono contenere fino a 128 GB di spazio di archiviazione, consentendo di tenere a portata di mano più file e app digitali!

Costruito per le condizioni più estreme

Per garantire le migliori prestazioni e la maggior stabilità, le schede di memoria SD di Transcend sono testate per resistere a condizioni estreme. Impermeabili: conformi agli standard JIS IPX7 in grado di resistere all’immersione fino 1 metro sott’ acqua per un massimo di 30 minuti. A prova di temperature estreme: funzionano a temperature che vanno dai -25 ° C agli 85 ° C. Soddisfano gli standard EMC IEC61000-4-2 per resistere all’elettricità statica. A prova di raggi X: soddisfano gli standard ISO7816-1 e sono immuni ai raggi X dell’aeroporto. Resistenti agli urti: forniscono un’eccellente resistenza agli urti, alle vibrazioni, alla flessione e alla torsione.

Software RecoveRx

Transcend offre l’esclusivo software RecoveRx, uno strumento di recupero dati gratuito che consente di effettuare ricerche all’interno di un dispositivo di archiviazione per rilevare tracce di file cancellati tra cui foto digitali, documenti, musica e video.

Interfaccia bus UHS

L’UHS-I fornisce una maggiore velocità del bus usando solo una fila di pin, mentre l’ UHS-II utilizza due corsie per un trasferimento dati ancora più veloce tramite due file di pin. Il simbolo “I” significa UHS-I e “II” significa UHS-II. Assicurati che il tuo dispositivo supporti lo stesso standard per beneficiare di velocità superiori.

Classe di una specifica velocità UHS

La classe di una specifica velocità UHS comprende la velocità di classe UHS 1 (U1) e la velocità di classe UHS 3 (U3).Lla velocità di classe UHS 1 supporta una velocità di scrittura minima di 10 MB/s, mentre la velocità di classe UHS 3 supporta almeno 30 MB/s di velocità di scrittura.

Classe di una specifica velocità video

La classe di una specifica velocità video è definita per rispondere a una richiesta di registrazione video in 4K8K ad alta risoluzione e alta qualità. Il V60 (60 MB/s) e il V90 (90 MB/s) supportano la risoluzione in 8K, mentre il V6, il V10 e il V30 sono per la risoluzione ad alta definizione e 4K e garantiscono velocità di scrittura sequenziali minime rispettivamente di 6 MB/s, 10 MB /s e 30 MB/s

Prestazioni dell’ Application Performance Class

Application Performance Class assicura le velocità minime casuali e sequenziali per eseguire e archiviare le app per smartphone. L’Application Performance Class di Classe 1 (A1) fornisce una lettura casuale minima di 1.500 IOPS e una scrittura casuale di 500 IOPS. Application Performance Class di Classe 2 (A2) fornisce una lettura casuale minima di 4.000 IOPS e scrittura casuale di 2.000 IOPS.

Capacità

8GB ~ 128GB 64GB ~ 128GB 4GB ~ 256GB 64GB ~ 128GB 16GB ~ 128GB

Tipologia Flash

MLC NAND flash 3D NAND flash 3D NAND flash 3D NAND flash MLC NAND flash

Classe di velocità

UHS-I U3 / C10 / V30 UHS-I U3 / C10 / V30 / A2 UHS-I U3 / C10 / V30 / A1 UHS-I U1 / C10 UHS-I U3 / C10

Prestazioni (max.)

Lettura 95MB/s, scrittura 60MB/s Lettura 100MB/s, scrittura 85MB/s Lettura 95MB/s, scrittura 45MB/s Lettura 100MB/s, scrittura 45MB/s Lettura 90MB/s, scrittura 50MB/s

Cicli di inserimento / rimozione

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Capacità di archiviazione fino a 512 GB

Fino a 95 MB/s in lettura; 45 MB/s in scrittura

Ottima per smartphone, tablet e fotocamere digitali

Ottima per una registrazione video in 4K fluida e senza interruzioni

5,99 €