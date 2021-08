Due detenuti sono evasi questo pomeriggio dal carcere di Trani. Lo rendono noto i sindacati di polizia Fp-Cosp e Sappe e lo confermano fonti investigative che hanno avviato ricerche con posti di controllo e perquisizioni in tutto il nord Barese. Si tratta – a quanto riferiscono i sindacati – dei pregiudicati baresi Daniele Arciuli, di 22 anni, e Giuseppe Antonio De Noja, di 28. Avrebbero scavalcato il muro di cinta per poi allontanarsi su via Andria.

“Nonostante uno fosse ristretto per omicidio e l’altro per rapina e droga – spiega Federico Pilagatti del Sappe – giravano liberamente per il carcere grazie alla scellerata vigilanza dinamica imposta anni fa dal Dap. Il muro di cinta era sguarnito e il poliziotto della sala regia ha dato subito l’allarme quando i due hanno scavalcato il muro”.