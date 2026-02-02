Tramonto sul Baratro di Niscemi: Emozione Unica

Il contesto scientifico italiano è spesso al centro di dibattiti pubblici. Di recente, l’attenzione si è rinnovata su un sito siciliano. In un’area della provincia di Caltanissetta sono stati scoperti nuovi resti archeologici. Il sito, ubicato a Niscemi, comprende una necropoli con oltre 400 tombe antiche. Alcuni reperti risalgono a un periodo compreso tra il IV e il VI secolo dopo Cristo. Gli scavi proseguono sotto la direzione della locale Soprintendenza. La scoperta amplia le conoscenze sulle popolazioni che vissero nella zona durante la tarda antichità.