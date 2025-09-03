Tramonti del Trasimeno in primo piano al Festival di Venezia

Il Lago Trasimeno e le sue eccellenze sono protagonisti alla Mostra del Cinema di Venezia. Dopo l’evento di Castiglione del Lago, ieri si è tenuto il “Festival dei Tramonti” all’Hotel Excelsior, in collaborazione con il Montecatini International Short Film Festival.

Fabio Cancelloni, presidente dell’Associazione Trasimeno Cultura Futuro Sostenibilità, ha aperto l’evento sottolineando l’importanza della connessione tra Venezia, Montecatini e il Lago Trasimeno. Ha descritto il festival come giovane e dinamico, nato tre anni fa, e ha evidenziato l’importanza di questa vetrina per dare voce sostenibile al territorio, attraverso cultura, turismo e enogastronomia. Ha invitato tutti a scoprire i tramonti del Trasimeno, considerati tra i più belli al mondo, sottolineando l’importanza di una visione condivisa per generare valore autentico.

Cancelloni ha anche accennato alla prossima edizione del festival nel 2026, specificando che le date inizialmente fissate dal 27 giugno al 6 luglio saranno riconsiderate per evitare sovrapposizioni con Umbria Jazz.

Durante la seconda parte dell’incontro, Simona Cancelloni ha preso la parola per presentare la Fondazione “Nati per Vivere”, di cui è presidente, che si dedica a sensibilizzare sulla depressione e sul suicidio, collaborando attivamente con il Festival dei Tramonti per promuovere la prevenzione e combattere lo stigma associato a queste tematiche.