Tram gialli che cantano: la musica italiana in città

Un’iniziativa interessante sta prendendo vita a Milano, dove la musica italiana viene celebrata in modo originale e coinvolgente. I tram della città sono stati trasformati in spazi culturali, ornati con citazioni di celebri brani italiani capaci di evocare emozioni e ricordi.

Questa campagna, promossa da Radio LatteMiele, ha come obiettivo quello di valorizzare la canzone d’autore italiana e creare momenti di leggerezza e connessione tra i cittadini e i visitatori. Il motto del progetto 2025, “Se l’hai letta cantando, siamo in sintonia”, esprime il desiderio di far riemergere la musica attraverso le parole, stimolando reazioni emotive immediate.

I tram gialli, che richiamano il logo della radio, fungono da veicoli di cultura e affetto, trasformando gli spazi urbani in una galleria a cielo aperto dedicata alla musica italiana. Inoltre, per rendere l’iniziativa ancora più interattiva, Radio LatteMiele invita il pubblico a condividere la propria esperienza: chi avvista uno dei tram può scattare foto o girare video e inviarli tramite WhatsApp. I contenuti selezionati saranno poi promossi sui canali social e nei programmi radiofonici dell’emittente.

Con questa iniziativa, Radio LatteMiele non solo riafferma il proprio legame con la musica italiana, ma si propone anche come promotrice di cultura e di momenti di condivisione emotiva nella vita di tutti i giorni.