Trakai, la città con il castello rosso più famoso al mondo

Trakai, incantevole cittadina della Lituania, è famosa per il suo castello situato su un’isola nel lago Galvė. Con circa 5000 abitanti, dista meno di 30 chilometri dalla capitale Vilnius ed è una delle principali attrazioni turistiche del Paese. Il castello, costruito in mattoni rossi nel XIV secolo per volontà del Granduca Kęstutis, rappresenta un esempio di architettura gotica e riflette la storia medievale della Lituania. La posizione strategica del castello, circondato dall’acqua, lo rendeva praticamente inespugnabile, fungendo sia da residenza che da roccaforte.

Trakai è facilmente raggiungibile da Vilnius in auto, autobus o treno, rendendola una popolare escursione giornaliera. Nel corso dei secoli, il castello ha vissuto periodi di grande splendore e momenti di decadenza, subendo danni durante le Guerre contro il Granducato di Mosca nel XVII secolo. Gli sforzi di restauro sono iniziati nel XIX secolo e si sono intensificati nel XX, portando alla completa ricostruzione e restituzione del castello alla sua gloria nel 1961.

Oggi, il castello è un museo e ospita esposizioni sulla storia della Lituania. I visitatori possono esplorare le sale ducali e ammirare collezioni di artefatti medievali. Inoltre, da aprile a ottobre, è possibile sorvolare il castello in mongolfiera per una vista unica. L’area è parte del Parco Nazionale Storico di Trakai, istituito nel 1992, che protegge questo patrimonio culturale e naturale. Trakai è anche il centro di una delle ultime comunità caraite della Lituania, una minoranza etnica proveniente dalla Crimea.