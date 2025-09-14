Training Support Staff

Company Description

Aviomar Flight Academy è un leader consolidato nel settore della formazione aeronautica in Italia e in Europa. Offriamo:

Formazione professionale per piloti

Servizi di manutenzione

Lavori aerei

Servizi di vendita

Ci concentriamo sul rispetto rigoroso delle normative europee e di ENAC. Il nostro ATO è certificato come EASA IT.ATO.0003. Siamo orgogliosi del nostro personale, dei formatori professionisti e della nostra ampia flotta di aerei e simulatori.

Role Description

Questa è una posizione a tempo pieno in sede come Supporto alla Formazione, situata a Monterotondo (RM), Italia. La persona incaricata supporterà gli amministratori di formazione nella gestione delle operazioni quotidiane, che includono:

Coordinazione di risorse/schedulazione

Risposta a richieste

Monitoraggio dell’inventario

Monitoraggio dei programmi di formazione

Supervisione degli esami

Elaborazione della documentazione di formazione

Il ruolo richiede:

Capacità di gestire più attività contemporaneamente

Comunicazione efficace

Servizio clienti eccezionale

Potrebbe essere richiesta disponibilità a lavorare nei fine settimana.

Qualifications

Qualifica di livello universitario

Competenze in Operations e Operations Management

Competenze analitiche con attenzione ai dettagli

Eccellenti doti comunicative e interpersonali

Esperienza nel servizio clienti con un approccio cordiale

Capacità di lavorare in autonomia

Proficienza nel pacchetto Microsoft Office, in particolare Word ed Excel

Esperienza o conoscenza del settore aeronautico è un plus

Ottima conoscenza scritta e parlata dell’inglese e dell’italiano, altre lingue sono un plus

Unisciti a noi in questa entusiasmante avventura! Invia la tua candidatura oggi stesso.