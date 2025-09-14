Training Support Staff

Company Description
Aviomar Flight Academy è un leader consolidato nel settore della formazione aeronautica in Italia e in Europa. Offriamo:
- Formazione professionale per piloti
- Servizi di manutenzione
- Lavori aerei
- Servizi di vendita
Ci concentriamo sul rispetto rigoroso delle normative europee e di ENAC. Il nostro ATO è certificato come EASA IT.ATO.0003. Siamo orgogliosi del nostro personale, dei formatori professionisti e della nostra ampia flotta di aerei e simulatori.
Role Description
Questa è una posizione a tempo pieno in sede come Supporto alla Formazione, situata a Monterotondo (RM), Italia. La persona incaricata supporterà gli amministratori di formazione nella gestione delle operazioni quotidiane, che includono:
- Coordinazione di risorse/schedulazione
- Risposta a richieste
- Monitoraggio dell’inventario
- Monitoraggio dei programmi di formazione
- Supervisione degli esami
- Elaborazione della documentazione di formazione
Il ruolo richiede:
- Capacità di gestire più attività contemporaneamente
- Comunicazione efficace
- Servizio clienti eccezionale
Potrebbe essere richiesta disponibilità a lavorare nei fine settimana.
Qualifications
- Qualifica di livello universitario
- Competenze in Operations e Operations Management
- Competenze analitiche con attenzione ai dettagli
- Eccellenti doti comunicative e interpersonali
- Esperienza nel servizio clienti con un approccio cordiale
- Capacità di lavorare in autonomia
- Proficienza nel pacchetto Microsoft Office, in particolare Word ed Excel
- Esperienza o conoscenza del settore aeronautico è un plus
- Ottima conoscenza scritta e parlata dell’inglese e dell’italiano, altre lingue sono un plus
Unisciti a noi in questa entusiasmante avventura! Invia la tua candidatura oggi stesso.
