Training Support Staff

Company Description
Aviomar Flight Academy è un leader consolidato nel settore della formazione aeronautica in Italia e in Europa. Offriamo:

  • Formazione professionale per piloti
  • Servizi di manutenzione
  • Lavori aerei
  • Servizi di vendita

Ci concentriamo sul rispetto rigoroso delle normative europee e di ENAC. Il nostro ATO è certificato come EASA IT.ATO.0003. Siamo orgogliosi del nostro personale, dei formatori professionisti e della nostra ampia flotta di aerei e simulatori.

Role Description
Questa è una posizione a tempo pieno in sede come Supporto alla Formazione, situata a Monterotondo (RM), Italia. La persona incaricata supporterà gli amministratori di formazione nella gestione delle operazioni quotidiane, che includono:

  • Coordinazione di risorse/schedulazione
  • Risposta a richieste
  • Monitoraggio dell’inventario
  • Monitoraggio dei programmi di formazione
  • Supervisione degli esami
  • Elaborazione della documentazione di formazione

Il ruolo richiede:

  • Capacità di gestire più attività contemporaneamente
  • Comunicazione efficace
  • Servizio clienti eccezionale

Potrebbe essere richiesta disponibilità a lavorare nei fine settimana.

Qualifications

  • Qualifica di livello universitario
  • Competenze in Operations e Operations Management
  • Competenze analitiche con attenzione ai dettagli
  • Eccellenti doti comunicative e interpersonali
  • Esperienza nel servizio clienti con un approccio cordiale
  • Capacità di lavorare in autonomia
  • Proficienza nel pacchetto Microsoft Office, in particolare Word ed Excel
  • Esperienza o conoscenza del settore aeronautico è un plus
  • Ottima conoscenza scritta e parlata dell’inglese e dell’italiano, altre lingue sono un plus

Unisciti a noi in questa entusiasmante avventura! Invia la tua candidatura oggi stesso.


