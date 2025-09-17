22.4 C
Lavoro

Training Specialist

Siamo un’Impresa Generale di Costruzioni con sede a Oderzo (Treviso) e operativa a Venezia dal 1979. Ci dedichiamo a nuove costruzioni e ristrutturazioni, operando sia nel settore pubblico che privato.

Abbiamo un dipartimento di Ricerca e Sviluppo per soluzioni costruttive, con diversi brevetti registrati. Il nostro team è composto da circa 160 collaboratori, con competenze varie in:

  • Logistica
  • Pianificazione lavori
  • Progettazione BIM
  • Gare e appalti
  • Salute e sicurezza
  • Amministrazione, finanza e legale
  • Marketing

Attività:

  • Analisi dei fabbisogni formativi aziendali
  • Progettazione e pianificazione di percorsi formativi interni
  • Collaborazione con Università e istituti scolastici
  • Gestione delle attività formative (logistica, rapporti con docenti)
  • Creazione di contenuti didattici
  • Supporto in eventi e team building
  • Monitoraggio e valutazione della formazione
  • Gestione della documentazione formativa

Requisiti:

  • Laurea in ambito umanistico, psicologico, formativo o affini
  • Ottime capacità organizzative e relazionali
  • Buone competenze digitali (Office, e-learning)
  • Conoscenza dei software Adobe (InDesign, Illustrator)
  • Propensione al lavoro di team
  • Precisione e orientamento al risultato

Completano il profilo:

  • Esperienza in ruoli HR o formazione in contesti aziendali
  • Conoscenza degli strumenti di finanziamento della formazione

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in conformità alle leggi vigenti. Setten Genesio SpA garantisce pari opportunità senza discriminazione.

Invitiamo i candidati interessati a inviare la propria candidatura.


