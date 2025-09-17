Training Specialist

Siamo un’Impresa Generale di Costruzioni con sede a Oderzo (Treviso) e operativa a Venezia dal 1979. Ci dedichiamo a nuove costruzioni e ristrutturazioni, operando sia nel settore pubblico che privato.

Abbiamo un dipartimento di Ricerca e Sviluppo per soluzioni costruttive, con diversi brevetti registrati. Il nostro team è composto da circa 160 collaboratori, con competenze varie in:

Logistica

Pianificazione lavori

Progettazione BIM

Gare e appalti

Salute e sicurezza

Amministrazione, finanza e legale

Marketing

Attività:

Analisi dei fabbisogni formativi aziendali

Progettazione e pianificazione di percorsi formativi interni

Collaborazione con Università e istituti scolastici

Gestione delle attività formative (logistica, rapporti con docenti)

Creazione di contenuti didattici

Supporto in eventi e team building

Monitoraggio e valutazione della formazione

Gestione della documentazione formativa

Requisiti:

Laurea in ambito umanistico, psicologico, formativo o affini

Ottime capacità organizzative e relazionali

Buone competenze digitali (Office, e-learning)

Conoscenza dei software Adobe (InDesign, Illustrator)

Propensione al lavoro di team

Precisione e orientamento al risultato

Completano il profilo:

Esperienza in ruoli HR o formazione in contesti aziendali

Conoscenza degli strumenti di finanziamento della formazione

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in conformità alle leggi vigenti. Setten Genesio SpA garantisce pari opportunità senza discriminazione.

Invitiamo i candidati interessati a inviare la propria candidatura.