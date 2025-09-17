Training Specialist

Abbiamo un dipartimento di Ricerca e Sviluppo per soluzioni costruttive, con diversi brevetti registrati. Il nostro team è composto da circa 160 collaboratori, con competenze varie in:
- Logistica
- Pianificazione lavori
- Progettazione BIM
- Gare e appalti
- Salute e sicurezza
- Amministrazione, finanza e legale
- Marketing
Attività:
- Analisi dei fabbisogni formativi aziendali
- Progettazione e pianificazione di percorsi formativi interni
- Collaborazione con Università e istituti scolastici
- Gestione delle attività formative (logistica, rapporti con docenti)
- Creazione di contenuti didattici
- Supporto in eventi e team building
- Monitoraggio e valutazione della formazione
- Gestione della documentazione formativa
Requisiti:
- Laurea in ambito umanistico, psicologico, formativo o affini
- Ottime capacità organizzative e relazionali
- Buone competenze digitali (Office, e-learning)
- Conoscenza dei software Adobe (InDesign, Illustrator)
- Propensione al lavoro di team
- Precisione e orientamento al risultato
Completano il profilo:
- Esperienza in ruoli HR o formazione in contesti aziendali
- Conoscenza degli strumenti di finanziamento della formazione
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in conformità alle leggi vigenti. Setten Genesio SpA garantisce pari opportunità senza discriminazione.
Invitiamo i candidati interessati a inviare la propria candidatura.
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Formazione interna per potenziare il team; requisito chiave: laurea umanistica; beneficio: crescita delle competenze aziendali.
Cerchiamo un Ingegnere dell'Automazione per sviluppare software per impianti. Requisito chiave: competenza in programmazione PLC. Benefit: opportunità di viaggiare a livello globale.
Cercasi supporto commerciale per sostituzione maternità. Requisito: laurea in economia. Benefit: buoni pasto e smart working.
Adiramef spa cerca Direttore di Cantiere, esperienza 5 anni in gestione cantieri. Beneficio: gestione altamente efficace dei progetti.
Sviluppa codice PHP innovativo in un team giovane; requisito chiave: competenze PHP solide. Beneficio: feedback immediato dai tuoi progetti.