trailer e tutte le canzoni dei Beatles presenti nel film

Le canzoni dei Beatles presenti nel film Yesterday del 2019 di Danny Boyle con la partecipazione di Ed Sheeran.

I Beatles non muoiono mai. La loro musica continua a vivere a ispirare generazioni e generazioni di persone ormai da moltissimi anni. A ridare spolvero al loro repertorio fatto di mega hit è stato, ultimamente, anche un divertente film del 2019 diretto da Danny Boyle: Yesterday. Una pellicola che racconta una storia fanta-musicale che si rivela un vero e proprio omaggio alla grandezza dei Fab Four, con la complicità di Ed Sheeran, guest star nei panni di se stesso. Ma quali sono le canzoni dei Beatles che si possono ascoltare nel film?

La trama di Yesterday

Protagonista della vicenda è Jack Malik, un cantautore britannico un po’ sfigato, che non riesce a trovare la sua strada nel mondo della musica nonostante l’aiuto di Ellie Appleton, manager e amica che non smette di incoraggiarlo. Una notte, Jack viene investito da un autobus. Quando si riprende, scopre di essere stato trasportato in una realtà alternativa in cui i Beatles non sono mai esistiti, così come la Coca Cola o i libri di Harry Potter.

The Beatles

Sfruttando questa fortunata e strana circostanza, Jack finge così di scrivere alcuni dei più grandi successi dei Beatles, li incide e diventa finalmente una star internazionale, scoprendo però, solo alla fine e dopo molte peripezie, che esistono cose molto più importanti della fama e del successo nella musica.

Le canzoni dei Beatles presenti in Yesterday

A dare il là al film, subito dopo l’incidente, è ovviamente Yesterday, la canzone che dà il titolo alla pellicola di Boyle. Ovviamente, nella colonna sonora sono però presenti anche molti altri dei grandi successi dei Fab Four. Li ricordiamo tutti in ordine di apparizione:

– Let It Be (suonata dal protagonista per i suoi genitori);

– I Want to Hold Your Hand (eseguita a una festa di compleanno per bambini);

– She Loves You (registrata in un piccolo studio del Suffolk);

– I Saw Her Standing There (registrata nello stesso momento);

– In My Life (suonata in un talk show);

– Back in the USSR (suonata durante un concerto di Ed Sheeran a Mosca);

– The Long and Winding Road (canzone con cui vince un concorso);

– Here Comes the Sun (brano registrato a Los Angeles);

– Something (altro brano registrato a Los Angeles);

– A Hard Day’s Night (anche questo registrato nella stessa session);

– Carry That Weight (canzone che accompagna l’esplosione della sua fama);

– Hey Jude (brano trasformato su suggerimento di Sheeran in Hey Dude);

– Help! (canzone che suona quando si sente intrappolato nel successo);

– All You Need Is Love (brano con cui si dichiara alla sua amata Ellie);

– Ob-La-Di, Ob-La-Da (canzone che conclude la storia).

Pur non venendo suonate o ascoltate in alcun modo, nel film vengono però citate anche altre importanti canzoni dei Beatles, come A Day in Life, When I’m Sixty-Four, Maxwell’s Silver Hammer, Nowhere Man, When My Guitar Gently Weep, Eleanor Rigby, Strawberry Fields Forever, Penny Lane, Yellow Submarine e Octopus’s Garden.

Di seguito il trailer del film: