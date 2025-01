Tragico volo di oltre 10 metri

Un giovane studente di quasi 21 anni, Manfredi Antonio Fabiano Tallarico, è morto dopo essere caduto durante un’arrampicata a L’Aquila, nella località Fossa di Valleona. Il ragazzo, che stava per compiere 21 anni il 6 febbraio, stava scalando insieme a un amico quando ha perso la vita precipitandosi per oltre 10 metri. I soccorsi, compresi un elicottero del 118, sono intervenuti rapidamente, ma nonostante gli sforzi non c’è stato nulla da fare.

Le informazioni rimangono frammentarie; alcune fonti segnalano che l’incidente potrebbe essersi verificato in un’area difficile da raggiungere a piedi per il personale di soccorso. I primi rilievi delle indagini suggeriscono che la caduta possa essere stata causata da un problema con le corde da arrampicata. Si ipotizza che Tallarico stesse cercando di calarsi per scattare delle foto quando sarebbe precipitato, lasciando il suo zaino in cima alla cavità.

Tallarico era originario di Merano e viveva a L’Aquila, dove frequentava il secondo anno di Odontoiatria. È ricordato dall’Università degli Studi dell’Aquila come uno studente brillante e una persona straordinaria, generosa e capace di ispirare chiunque lo conoscesse. Alla famiglia dell giovane è stata espressa vicinanza e affetto in un momento di immenso dolore.

L’incidente avviene in un contesto in cui recenti eventi montani hanno evidenziato ulteriori tragiche cadute, inclusa una incidente sul Monte Rosa che ha coinvolto un padre e un figlio. Le autorità continuano il loro lavoro di indagine per chiarire le circostanze di questi drammatici eventi.