“Tragico schianto” Incidente gravissimo, perde la vita sul colpo: la dinamica è tragica

Un altro weekend straziante sulle strade italiane, dove un incidente ha fatto perdere la vita a motociclista. Il grave incidente tra due scooter, avvenuto intorno alle 13 di oggi, 24 maggio, sulla strada statale 162, l’Asse Mediano, nei pressi di Giugliano in provincia di Napoli.

Nel sinistro ha perso la vita una persona, mentre l’altra è rimasta solamente. La vittima, Luigi Migliaccio, un 41enne del Napoletano, è morto sul colpo dopo essere caduto e finito contro il guardrail, colpendolo in modo violento e finendo decapitato.

I sanitari del 118 e i carabinieri sono intervenuti sul posto, purtroppo non c’era nulla da fare per un motociclista. Per consentire i soccorsi e mettere in sicurezza la strada, è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto in direzione Lago Patria.

Secondo le prime ricostruzioni, non sembrano esserci altri veicoli coinvolti oltre ai due scooter. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, ma si ipotizza che i due veicoli siano entrati in collisione a causa di un tentativo di sorpasso andato molto male o di un brusco cambio di direzione.

L’uomo sull’altro scooter, anch’egli ferito, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Qui è stato ricoverato in osservazione con lesioni al braccio destro e alla gamba sinistra. Tutto sommato se la caverà senza grossi problemi. Non si tratta dell’unico incidente della settimana, dato che negli scorsi giorni sulle strade italiane erano state diverse le vittime, specie sulle due ruote.

La salma di Migliaccio è stata trasferita all’ospedale di Giugliano su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’Anas ha comunicato che il tratto interessato dall’incidente è situato al km 3.250, nel territorio di Giugliano in Campania. Il personale della società è intervenuto per gestire l’incidente e ripristinare la circolazione dopo il minor tempo possibile per evitare ulteriori disagi.