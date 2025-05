Tragico schianto in moto a Milano: 20enne in fuga muore

Un giovane di 20 anni, di nazionalità libica e nato nel 2004, è morto in un incidente stradale a Milano in via Marco d’Agrate. L’incidente è avvenuto alle 3:30 nella notte tra il 20 e il 21 maggio, dopo che il ragazzo, alla guida di uno scooter Tmax, ha incrociato una pattuglia della polizia. Spaventato, avrebbe svoltato all’improvviso a sinistra in via Cassano d’Adda, suscitando l’attenzione degli agenti che lo hanno seguito, senza azionare lampeggianti e sirene. Lo scooter ha poi impattato contro un semaforo.

Il giovane è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Humanitas, dove è stato dichiarato deceduto poco dopo il ricovero. All’esterno della struttura, si sono radunati parenti e amici della vittima, mentre le forze dell’ordine hanno monitorato la situazione per evitare disordini.

Il giovane non possedeva la patente e lo scooter era registrato a un altro ragazzo della zona di Corvetto. L’incidente ha evocato il caso di Ramy Elgaml, un 19enne egiziano deceduto lo scorso novembre dopo un inseguimento con i carabinieri, anch’egli coinvolto in un incidente simile.

Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto.

Fonte: www.virgilio.it