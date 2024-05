“Tragico schianto” Grave incidente sulla statale, coinvolta un’intera famiglia, è grave una neonata: dove e cosa è successo 

Un grave incidente stradale si è verificato sulla statale 16 vicino a San Ferdinando di Puglia, coinvolgendo una famiglia composta da padre, madre e due figli di cinque anni e sei mesi. Come capita di frequente quando a viaggiare sono i più piccoli con le famiglie, il bilancio colpisce in modo più severo proprio i bambini. Non ha fatto eccezione l’ultimo incidente di San Ferdinando.

La neonata è la più gravemente ferita e attualmente si trova in coma farmacologico a causa di un trauma esteso. È stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, l’incidente è avvenuto nella sera di domenica 19 maggio. L’auto della famiglia, originaria di Trani, per ragioni ancora da chiarire, ha sbandato ed è finita rovinosamente contro il guardrail.

Oltre alla madre, ferita in modo significativo, anche il papà, conducente del veicolo, e la figlia maggiore sono stati ricoverati all’ospedale di San Giovanni Rotondo. La madre, attualmente, versa in condizioni considerate critiche, per questo motivo si è scelto di trasportarla all’ospedale di Andria. Per lei ci sarebbero notizie anche poco rassicuranti ma non ci sono dubbi che sopravvivrà alle ferite riportate.

La neonata di sei mesi è ricoverata in condizioni critiche nel reparto di Anestesia e Rianimazione, purtroppo non ci sono novità rassicuranti sulle sue condizioni. Solo un mese fa un incidente simile con protagonista, in negativo, un’altra neonata.

Tutta da verificare, invece, la ricostruzione dell’incidente. Si è riusciti a capire che la famiglia, originaria di Orta Nova ma residente nella vicina provincia di Barletta-Andria-Trani, stesse viaggiando a bordo della propria auto. Forse per un sorpasso subito o riuscito male, forse per una distrazione del guidatore, il veicolo si è spostato bruscamente all’interno della carreggiata, schiantandosi contro il guardrail. Le condizioni della neonata destano particolare preoccupazione, in quanto ha riportato un grave trauma toracico e cranico.

