Tragico ritrovamento: Erika Ferini Strambi trovata morta

La scomparsa di persone adulti continua a destare preoccupazione, con episodi tragici che scuotono le comunità. L’ultimo caso riguarda Erika Ferini Strambi, una donna di 53 anni, trovata senza vita a Pantigliate, un comune dell’hinterland milanese.

Il corpo di Erika è stato scoperto il 16 luglio, a distanza di circa dieci giorni dalla sua scomparsa, avvenuta il 7 luglio. La segnalazione è giunta da un agricoltore che ha rinvenuto la sua Mini Cooper capovolta in un fosso. Gli investigatori, giunti sul posto, hanno trovato il corpo a circa duecento metri dall’auto, senza segni visibili di violenza. Accanto a lei erano presenti le stampelle di cui la donna si serviva per camminare.

Le modalità della scomparsa sono ancora da chiarire. Erika non si era presentata al lavoro e, al momento della denuncia di scomparsa, il padre non era riuscito a contattarla. Anche il suo telefono risultava spento. Dopo la segnalazione dell’agricoltore, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica degli eventi.

Attualmente, le indagini sono in corso e gli inquirenti attendono i risultati dell’autopsia, che potrebbero fornire chiarimenti cruciali sulla morte della donna e sulle circostanze che hanno portato al tragico ritrovamento.