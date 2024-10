Tragico ritrovamento: bimba di sei mesi trovata morta in culla ad Alcamo, indagini in corso con autopsia richiesta.

Un tragico episodio di “morte in culla” è avvenuto ad Alcamo, in provincia di Trapani, dove una bimba di soli sei mesi è deceduta improvvisamente. I genitori, accortisi che la neonata non respirava più, hanno immediatamente contattato i soccorsi e la hanno trasportata all’ospedale San Vito e Santo Spirito, ma una volta giunti, i medici non hanno potuto far altro che confermare il decesso.

La Procura di Trapani ha avviato un’inchiesta per determinare le cause della morte, ma al momento non ci sono indagati. Gli initiali accertamenti effettuati dai medici e dai carabinieri sembrano indicare che si tratti di una morte naturale, attribuibile alla Sindrome della Morte Improvvisa Infantile (SIDS), comunemente nota come “morte in culla”. Il corpo della piccola è stato sequestrato e sarà sottoposto ad autopsia per chiarire meglio le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento.

Durante una prima analisi, i medici non hanno riscontrato segni di violenza sul corpo della neonata, il che differisce da casi precedenti, come quello di una bimba di un anno a Genova, dove erano stati trovati segni sospetti. La SIDS è una condizione ancora poco compresa, tipicamente colpendo neonati tra uno e cinque mesi e rappresentando una delle principali cause di decesso nei primi dodici mesi di vita in Italia.

Si stima che la SIDS colpisca circa 1 neonato ogni 2.000. Le cause esatte rimangono unclear, ma esistono fattori di rischio identificabili, come il modo in cui il bambino dorme (soprattutto se a pancia in giù), una cattiva posizione sotto le coperte, la giovane età della madre (sotto i 20 anni) e l’esposizione al fumo di sigaretta, sia durante la gravidanza che successivamente.

Le autorità continuano a indagare sul caso e a cercare di prevenire futuri incidenti simili, evidenziando l’importanza di awareness e comprensione riguardo alla SIDS per garantire la sicurezza dei neonati.