Tragico Incidente sulla Statale 93 a Canosa di Puglia: Scontro tra Camion e Auto vicino al Casello

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo a Canosa di Puglia, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio. Un’auto si è schiantata contro un camion sulla strada statale 93, nei pressi dei caselli autostradali, causando la morte di due giovani originari della città. Le vittime sono Giovanni Fiore, di 25 anni, e Francesco Minervini, di 21 anni, entrambi unici occupanti del veicolo coinvolto nell’incidente.

Le condizioni dell’auto dopo l’impatto erano critiche, i Vigili del Fuoco hanno trovato il mezzo ridotto a un cumulo di lamiere, il che ha complicato le operazioni di soccorso, rese difficili anche dalla pioggia. Una volta estratti dalle lamiere, i due giovani sono stati assistiti dai sanitari del 118, ma per loro non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. Le cause dell’incidente sono ancora sconosciute e sono oggetto di indagine da parte delle Forze dell’Ordine.

Secondo le prime ipotesi, il sinistro potrebbe essere stato causato da un sorpasso azzardato, che avrebbe portato l’auto a invadere la corsia opposta. Sul posto erano presenti anche le Forze dell’Ordine, oltre ai pompieri e ai soccorritori. Il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto chiuso per diverse ore, consentendo alla Polizia di Canosa di Puglia e alla Polstrada di Andria di eseguire i rilievi necessari.

L’incidente ha destato grande sgomento nella comunità locale, che ha pianto la prematura scomparsa dei due giovani. Le indagini proseguono per chiarire tutte le dinamiche dell’accaduto e verificare le responsabilità. Gli aggiornamenti delle Forze dell’Ordine saranno necessari per comprendere appieno la situazione e assicurare un eventuale processo, in caso di responsabilità accertate.

Il sinistro rappresenta l’ennesimo tragico episodio su strade spesso teatro di incidenti, sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di comportamenti prudenti alla guida. La vicinanza della comunità ai familiari delle vittime è stata immediata, con tante persone pronte a esprimere il proprio cordoglio per una perdita così inaspettata e dolorosa.