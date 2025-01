Tragico incidente sul lavoro a Pescia: operaio schiacciato da un albero caduto.

Tragedia sul lavoro a Pescia, in provincia di Pistoia, dove un operaio di 59 anni è morto a causa della caduta di un albero durante il suo turno di lavoro. L’incidente è avvenuto il 13 gennaio mentre l’uomo, di origini francesi e residente a Pescia, stava ripulendo una strada boschiva comunale. La causa della tragedia è presumibilmente legata alle forti raffiche di vento che hanno interessato la regione nelle ultime ore. Dopo aver tagliato l’albero, quest’ultimo è crollato su di lui, provocandone la morte.

Purtroppo, l’episodio non è isolato: la Toscana è stata investita da condizioni atmosferiche avverse, tanto che la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla per il vento. Le raffiche potrebbero raggiungere i 120 km/h e, in alcune aree settentrionali, si prevedono anche deboli nevicate.

Nel corso della giornata del 13 gennaio, si sono registrati altri episodi di cadute di alberi nella regione. A Fucecchio, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire per un albero caduto, che ha danneggiato un’auto parcheggiata, senza però provocare feriti. Altro incidente significativo si è verificato a Rignano sull’Arno, dove un albero è caduto su uno scuolabus, ferendo sei bambini, oltre all’autista e all’accompagnatrice.

Immediatamente dopo l’incidente a Pescia, sono giunti sul posto i sanitari del 118, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i tecnici della sicurezza sul lavoro dell’ASL. La situazione è stata monitorata dalle autorità locali, che hanno effettuato i dovuti accertamenti per comprendere meglio le circostanze che hanno portato alla tragedia.

L’incidente è un triste promemoria delle insidie legate al lavoro all’aperto, specialmente sotto condizioni meteorologiche avverse. La comunità è scossa da quanto accaduto e la sicurezza dei lavoratori è tornata al centro del dibattito riguardante le misure preventive da adottare in situazioni di maltempo. La giornata si è rivelata difficile per molti, con il forte vento che ha continuato a creare problemi in tutta la regione.