Tragico incidente stradale a Foggia: quattro morti e un ferito grave sull’adiacente statale di San Nicandro

Un tragico incidente stradale ha causato la morte di quattro persone e ha lasciato un’altra gravemente ferita a Foggia, lungo la statale 693, nei pressi di San Nicandro, nel pomeriggio di venerdì 20 settembre. Le vetture coinvolte nel sinistro sono una Renault Scenic e una Fiat Panda, che si sono scontrate frontalmente. Nonostante i tentativi di soccorso da parte del 118, i quattro giovani a bordo delle auto sono deceduti sul colpo. La quinta persona, che ha riportato politraumi in varie parti del corpo, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di San Giovanni Rotondo con l’elisoccorso.

Le prime ricostruzioni indicano che l’incidente si è verificato poco prima delle ore 19, tra le località di San Nicandro e San Severo, nei pressi di un’area di servizio, al chilometro 10+300 della strada a scorrimento veloce. Presenti sul luogo dell’incidente, oltre agli operatori del 118, anche i vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo e gli agenti della Polizia Stradale, i quali stanno conducendo accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro.

Le vittime, tutte giovani, avevano legami con la comunità di Cagnano Varano. Questo tragico evento ha suscitato un profondo cordoglio nella zona, colpendo amici e familiari delle vittime. La vittima ferita è stata identificata come una ragazza, il cui stato di salute è considerato critico, e le autorità competenti stanno seguendo con attenzione la sua situazione.

Inoltre, si segnala un altro incidente fatale che ha coinvolto Emilio Petrone, ex amministratore delegato di Sisal, deceduto in uno schianto sull’A15 tra Pontremoli e Berceto, evidenziando come la sicurezza stradale rimanga un tema cruciale.

Anche se ulteriori dettagli sulla causa dello scontro in Puglia rimangono da verificare, l’attenzione pubblica è rivolta alla necessità di una maggiore vigilanza sulle strade per prevenire simili tragedie. Si attendono aggiornamenti sulla salute della giovane ferita e sull’andamento delle indagini da parte delle forze dell’ordine.