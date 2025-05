Tragico incidente nel Brindisino: tre giovani perdono la vita in un’auto in fiamme

Tre ragazzi sono morti in un incidente stradale nel Brindisino, lungo la provinciale Torchiarolo-Lendinuso. La vettura, una Porsche a noleggio, si sarebbe ribaltata dopo aver urtato un albero, prendendo fuoco. Le vittime sono Luigi Perruccio, 22 anni, e due ragazze di 21 anni, Sara Capilunga e Karina Ryzkhova, originaria dell’Ucraina. Tutti erano residenti a Torchiarolo. Karina era arrivata in Italia per sfuggire alla guerra, mentre Luigi lavorava nell’azienda agricola del padre e Sara era in stage in un’azienda di infissi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. Purtroppo, per gli occupanti dell’auto non c’è stato nulla da fare. Sono morti carbonizzati. La strada è stata chiusa per permettere le indagini della polizia locale. Non è chiaro chi fosse alla guida; si ipotizza che fosse Luigi. Anche i familiari delle vittime, colti da malore all’arrivo dei soccorsi, sono stati assistiti dagli operatori del 118.

La comunità di Brindisi è profondamente colpita dalla tragedia. Il sindaco Elio Ciccarese è stato tra i primi a raggiungere il luogo dell’incidente. Questo evento si colloca in un contesto più ampio di incidenti stradali, con un totale di sette vittime in diverse località italiane nel corso della giornata. In un altro tragico incidente nel Frusinate, un uomo di 40 anni e suo figlio di 8 hanno perso la vita, mentre altre persone sono rimaste gravemente ferite.