Tragico Incidente ad Ancona: La Storia di Lucia Manfredi e Diego Duca

La morte di Lucia Manfredi e di suo marito Diego Duca ha profondamente colpito la comunità di Fabriano. La coppia è deceduta a causa di un incidente stradale ad Ancona, nel quartiere Torrette, dove la loro auto è stata travolta da un suv di grossa cilindrata, finendo contro una colonnina di metano. Le indagini sull’incidente sono ancora in corso.

Lucia Manfredi, 40 anni, era un medico nel reparto di Clinica Medica dell’Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche, mentre Diego Duca, 46 anni, lavorava come autista del 118 a Perugia. Erano sposati da undici anni e avevano un figlio di dieci anni. La dottoressa Manfredi era riconosciuta per la sua elevata professionalità e per il suo impegno nella cura delle malattie del sistema immunitario, come il lupus. Il primario del nosocomio, Gianluca Moroncini, l’ha descritta come una persona eccezionale anche dal punto di vista umano.

L’incidente si è verificato il 4 dicembre; la coppia era uscita di casa di prima mattina, con Lucia attesa al lavoro per le otto. Poco prima delle 7:45, un suv BMW X3 ha perso il controllo mentre percorreva una strada in discesa, impattando con la Fiat Panda della coppia, che poi si è scontrata con un’altra auto e infine contro una centralina di gas. L’impatto è stato devastante, e i corpi senza vita di Lucia e Diego sono stati trovati sull’asfalto.

Il conducente del suv, un bidello di 61 anni, è risultato illeso ma sotto choc. Le autorità hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale, e le indagini preliminari suggeriscono che il manto stradale ghiacciato potrebbe aver contribuito all’incidente. Ulteriori accertamenti tossicologici sono in corso.

La Procura di Ancona ha disposto un’autopsia sui corpi delle vittime. Le prime ricostruzioni ipotizzano che Lucia potrebbe essere stata sbalzata fuori dall’auto a causa dell’impatto, mentre Diego potrebbe essere stato colpito mentre si trovava sul marciapiede, forse nel tentativo di soccorrere la moglie. Si sospetta inoltre che anche Diego possa essere stato gettato fuori dall’abitacolo. L’incidente ha comportato anche un’interruzione temporanea della fornitura di gas nella zona, richiedendo al pubblico di adottare precauzioni.