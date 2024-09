Tragico Incidente a Scandiano: Giovane Deceduto e Ragazza Gravemente Ferita nello Scontro con un Palo

Un tragico incidente stradale si è verificato a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, dove un giovane motociclista ha perso la vita in seguito a un impatto ad alta velocità contro un palo della luce. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 del 28 settembre, nella rotonda tra via Mazzini e via Statale. Il motociclista viaggiava insieme a una giovane ragazza, la quale è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Parma, dove attualmente si trova in gravi condizioni. Si sta ancora indagando sulle cause che hanno portato a questo incidente mortale.

Secondo le prime informazioni riportate dalla Gazzetta di Modena, i due giovani, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, dopo lo schianto, sono stati proiettati all’interno di un parcheggio di un centro commerciale. I soccorsi sono intervenuti in pochi minuti: il personale della Croce Rossa di Scandiano era presente sul posto e un elicottero dell’ospedale Maggiore di Bologna è decollato per recuperare la ragazza. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare e il suo decesso è stato comunicato circa un’ora dopo l’incidente.

Sul luogo dell’incidente hanno operato anche i Vigili del fuoco di Reggio Emilia per supportare i soccorsi. Gli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia sono intervenuti per gestire il traffico e per raccogliere le informazioni necessarie a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Questo incidente si è verificato a pochi giorni da un altro sinistro mortale in moto a Padova, in cui ha perso la vita un ragazzo di 18 anni, portando così a una crescente preoccupazione riguardo la sicurezza stradale per i motociclisti.

La vittima dell’incidente a Padova, Alessandro De Marchi, era un student di 18 anni dell’Istituto Marconi. Il 24 settembre, si è scontrato frontalmente con un altro motociclista, suo amico di 17 anni, rimasto illeso. Le prime ricostruzioni indicano che lo scontro potrebbe essere stato causato da una manovra imprudente o da disattenzione. I due incidenti mettono in evidenza la necessità di migliorare le condizioni di sicurezza stradale per tutti gli utenti della strada.