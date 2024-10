Tragico incidente a San Severo: una vita spezzata

Ciro Caliendo, noto imprenditore vitivinicolo e politico di San Severo, è attualmente indagato per omicidio volontario in relazione alla morte della moglie, Lucia Salcone, avvenuta in un incidente stradale tra il 27 e il 28 ottobre. Lucia, 47 anni, è deceduta a causa delle ferite riportate nell’impatto tra la loro Fiat 500 e un albero. Secondo la versione di Caliendo, dopo aver cenato con la moglie e amici, si dirigono verso un terreno agricolo per verificare i danni causati dai ladri d’uva. Durante il tragitto, l’auto sarebbe uscita di strada, prendendo fuoco e intrappolando Lucia all’interno.

Le circostanze dell’incidente hanno sollevato sospetti tra gli inquirenti, che hanno avviato indagini approfondite e hanno emesso un avviso di garanzia per Caliendo, nonostante gli incendiari stiano mantenendo riserbo sulle loro conclusioni. Il marito ha subito ustioni nel tentativo di soccorrere la moglie, ma la sua ricostruzione dei fatti non è risultata convincente. Indiscrezioni suggeriscono che gli investigatori stiano considerando che la morte di Lucia possa essere avvenuta prima dell’incidente. A questo scopo, sarà condotta un’autopsia e una perizia sull’auto coinvolta.

Caliendo è conosciuto non solo per il suo lavoro nella viticoltura, essendo presidente dell’Antica Cantina e della Confederazione Italiana Agricoltori di San Severo, ma anche per il suo coinvolgimento politico, avendo partecipato come candidato alle ultime elezioni comunali. La coppia ha due figli, ora maggiorenni. L’avvocato di Caliendo ha ribadito che non erano state presentate accuse di maltrattamenti da parte di Lucia, cercando di difendere la posizione del suo assistito, affermando che l’autopsia e le analisi dimostreranno la sua innocenza e i suoi sforzi per salvare la moglie.

Attualmente, la situazione è complessa e avvolta nel mistero, con il pubblico e i social che si interrogano sulle reali cause dell’incidente. La famiglia e l’imprenditore stanno affrontando un momento difficile, mentre le indagini continuano a progredire senza rivelare dettagli chiari sul caso.