Tragico incidente a Piacenza: Studentessa quattordicenne schiacciata da un autobus nel parcheggio scolastico

Giovedì 10 ottobre, nel primo pomeriggio, si è verificata una tragica fatalità a Piacenza. Una studentessa di 14 anni, frequentante il primo anno dell’istituto alberghiero, è morta schiacciata da un bus scolastico in manovra nel parcheggio del campus Raineri Marcora. La giovane, che si trovava con altri studenti all’uscita da scuola, è stata investita dal mezzo mentre questo si preparava a ripartire dopo aver caricato gli alunni.

Il preside dell’istituto, Alberto Mariani, ha espresso il suo cordoglio per l’accaduto, definendolo “una tragedia che colpisce profondamente” e confermando che la comunità si stringe intorno ai genitori della ragazza. Secondo le prime ricostruzioni, la studentessa sarebbe scivolata sotto la parte posteriore destra del bus, rimanendo schiacciata dalle ruote gemellate del mezzo.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con un’ambulanza e un’automedica del servizio 118, e si è richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, ma purtroppo per la giovane non c’è stato nulla da fare. La Polizia Locale di Piacenza ha avviato un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’evento, utilizzando anche le immagini di videosorveglianza da un altro bus della società di trasporti Seta.

Seta ha rilasciato un comunicato ufficiale esprimendo le sue condoglianze alla famiglia della vittima e manifestando supporto all’autista coinvolto dell’azienda esterna responsabile del servizio del bus. La società ha specificato che l’incidente è avvenuto mentre il mezzo si accingeva a ripartire verso Strada Agazzana dopo aver caricato gli studenti. La giovane, per cause ancora da accertare, è scivolata sotto il bus rimediando ferite fatali.

Seta ha confermato di cooperare pienamente con le autorità fornendo tutte le immagini utili alla ricostruzione dell’incidente. Questa triste fatalità ha suscitato una profonda emozione nella comunità locale, evidenziando la necessità di maggiori attenzioni in ambito scolastico e nei trasporti, per garantire la sicurezza degli studenti.