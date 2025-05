Tragico incidente a Perarolo di Cadore: motociclista 61enne perde la vita, cinque feriti nell’impatto

Un tragico incidente è avvenuto sulla Statale 51 di Alemagna a Perarolo di Cadore, vicino a Belluno, con un bilancio di un morto e cinque feriti. Un motociclista di 61 anni è deceduto a causa delle ferite riportate dopo uno scontro tra tre auto e la sua moto, avvenuto intorno alle 17.20 nei pressi della galleria di Caralte. Le Forze dell’Ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica del sinistro.

Il tratto stradale è noto per la sua pericolosità e, nonostante l’immediato intervento dei sanitari, i tentativi di rianimare il centauro sono stati vani. Tra i feriti, tre persone viaggiavano sulle auto coinvolte e sono rimaste intrappolate tra le lamiere, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Due donne, di 43 e 48 anni, presentano ferite lievi, mentre un uomo di 84 anni, una donna di 81 e una donna di 56 anni sono in condizioni gravi ma stabili. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Feltre con l’elisoccorso e in ambulanza.

Le indagini delle Forze dell’Ordine sono in corso per determinare le cause esatte dell’incidente. Dopo i rilievi del caso, la deviazione sulla Statale 51 è stata rimossa, ma i Carabinieri sono intervenuti per gestire la viabilità, dato il traffico notevolmente rallentato. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, già a conoscenza della pericolosità della strada.