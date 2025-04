Tragico incidente a Concordia Sagittaria: morto l’imprenditore Luca Polito dopo un volo in Lamborghini

Tragico incidente a Concordia Sagittaria, provincia di Venezia, dove Luca Polito, un imprenditore edile, ha perso la vita a causa di un ribaltamento della sua Lamborghini Gallardo in un canale d’irrigazione. L’incidente è avvenuto il 19 aprile intorno alle 14 lungo via del Rio, una strada secondaria del comune. La Lamborghini è uscita di strada per motivi ancora da chiarire e si è rovesciata, finendo capovolta nel canale.

Luca Polito è stato l’unico a subire conseguenze fatali nell’incidente, mentre un’altra persona a bordo ha riportato lesioni considerate non gravi ed è riuscita a liberarsi dall’auto. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, il personale medico ha potuto solo constatare il decesso di Polito. I vigili del fuoco di Portogruaro e gli operatori del Suem 118 sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area. Il recupero della Lamborghini ha richiesto l’intervento di un’auto-gru dal distaccamento di Udine e di un elicottero della squadra dei vigili del fuoco.

La polizia locale ha isolato la zona per consentire ai tecnici di effettuare rilievi e raccogliere informazioni sulla dinamica dell’incidente. Sono in corso indagini per comprendere le cause, tra cui l’eventualità di una velocità eccessiva che potrebbe aver influito sulla perdita di controllo del veicolo. Il tratto stradale è stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza.