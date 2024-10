Tragico incidente a Bari: Francesco Damiani muore a 18 anni, gravi i 4 amici coinvolti

Nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 ottobre, un tragico incidente stradale ha colpito il lungomare di Bari, precisamente tra le spiagge di Pane e Pomodoro e Torre Quetta. Un gruppo di cinque ragazzi poco più che diciottenni viaggiava a bordo di una Mini Cooper quando, per cause ancora da accertare, il veicolo ha perso il controllo e si è ribaltato più volte, terminando la sua corsa su un fianco.

Francesco Damiani, 19 anni e residente nel quartiere San Paolo, è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. Gli altri quattro giovani a bordo sono stati estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e trasportati in condizioni critiche negli ospedali Di Venere, San Paolo e Policlinico di Bari. Due dei ragazzi erano stati sbalzati fuori dall’abitacolo, mentre gli altri tre erano rimasti intrappolati.

La polizia sta conducendo indagini per determinare la dinamica precisa dell’incidente e se siano stati coinvolti altri veicoli o fattori esterni. Le prime ricostruzioni indicano che il veicolo ha perso il controllo senza un apparente motivo. Non si escludono ipotesi come un eccesso di velocità o situazioni alterate del conducente.

La scena del sinistro è stata descritta come “terribile” dai soccorritori. La tragedia ha suscitato grande commozione nella comunità locale, e il bilancio è drammatico, con il decesso di Francesco Damiani e gli altri ragazzi in condizioni critiche. Le autorità stanno lavorando per raccogliere ulteriori informazioni e chiarire le circostanze che hanno portato a questo sfortunato evento.

In attesa di ulteriori dettagli dall’indagine, la comunità di Bari si stringe attorno alle famiglie coinvolte, esprimendo solidarietà per la grave perdita e la speranza di recupero per i giovani feriti. Il sinistro rappresenta un tragico esempio della vulnerabilità degli automobilisti, sottolineando l’importanza della sicurezza stradale e della responsabilità alla guida.