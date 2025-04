Tragico decesso a Bisceglie: infezione da listeria dopo aver consumato olive da supermercato

Un uomo di 70 anni di Trani è deceduto il 3 aprile all’ospedale di Bisceglie a causa di complicazioni derivanti da un’infezione da listeria, probabilmente attribuibile al consumo di olive in salamoia acquistate in un supermercato. La notizia è stata confermata dalla Asl Bat, che ha avviato indagini sul caso. Dopo aver mangiato le olive, il pensionato ha avvertito i primi sintomi e è stato ricoverato in Rianimazione, dove ha subito diverse complicazioni che hanno peggiorato la sua condizione fino al decesso. Si sospetta che alcune allergie alimentari possano aver contribuito ad aggravare l’infezione.

L’infezione da listeria è causata dal batterio listeria monocytogenes, presente in vari alimenti crudi come carni poco cotte e verdure non trattate. Questo batterio non resiste alla pastorizzazione e alla cottura. I sintomi dell’infezione possono manifestarsi in forma gastroenteritica o invasiva. I soggetti più vulnerabili includono persone con sistema immunitario compromesso, pazienti oncologici, diabetici, anziani e neonati. Le donne in gravidanza sono particolarmente a rischio poiché l’infezione può avere gravi conseguenze per il feto.

Attualmente, i tecnici dei servizi igienici e veterinari dell’azienda sanitaria stanno esaminando il caso di Bisceglie. I risultati degli esami condotti dall’Arpa Puglia non sono ancora disponibili, ma l’Asl ha sottolineato che la verifica della presenza di listeria segue protocolli ministeriali per indagini epidemiologiche.