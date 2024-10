Tragica scomparsa di Liam Payne degli One Direction: l’ex artista perde la vita in un incidente a Buenos Aires

Liam Payne, ex componente della boy band britannica One Direction, è deceduto all’età di 31 anni dopo una caduta dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. La polizia argentina sta indagando sulle circostanze della sua morte, che rimangono poco chiare. L’incidente è avvenuto mercoledì 16 ottobre: la direzione dell’hotel Casa Sur, nel quartiere Palermo, aveva chiesto l’intervento della polizia a causa di un uomo aggressivo, presumibilmente sotto l’effetto di alcol o droghe. Gli agenti hanno trovato il corpo di Payne in strada, senza vita, a causa delle gravi ferite riportate nella caduta di oltre 12 metri.

Il personale sanitario ha confermato che non c’era possibilità di rianimazione a seguito delle lesioni gravissime. Le indagini sono aperte e al momento non si escludono ipotesi di incidente o suicidio. Secondo i media argentini, Payne si trovava a Buenos Aires per il concerto di Niall Horan, suo ex compagno nei One Direction. Prima della tragedia, aveva pubblicato su Snapchat alcune foto con la sua compagna.

Alberto Crescenti, direttore del Sistema di Emergenza Medica, ha riferito che sono stati allertati pochi minuti prima della scoperta del corpo. La fama di Liam Payne era legata alla sua partecipazione ai One Direction, gruppo che ha raggiunto il successo mondiale dopo la sua partecipazione all’edizione britannica di X Factor nel 2010 insieme a Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan. Dopo lo scioglimento della band nel 2016, Payne ha intrapreso una carriera da solista, pubblicando il suo primo album “Lp1” nel 2019, con l’LP “Teardrops” uscito nello stesso anno. Nel 2017, il cantante ha avuto un figlio con Cheryl Cole, ex componente delle Girls Aloud.

La notizia della morte di Payne ha scosso il mondo della musica e dei suoi fan, lasciando un’eredità duratura dopo il suo tempo con i One Direction e la sua carriera solista. Le indagini continuano per fare luce su questo tragico evento.