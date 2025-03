Tragica scomparsa di Davide Calabrese, 18enne studente italiano, in gita scolastica a Malaga

È morto a 18 anni Davide Calabrese, uno studente di Pagani, dopo aver contratto un virus influenzale durante una gita scolastica a Malaga. La sua morte è avvenuta il 29 marzo presso un ospedale della città spagnola, dove era ricoverato a causa del peggioramento della sua salute. Le prime indagini suggeriscono che il decesso possa essere stato causato da una miocardite legata al virus influenzale. I genitori di Davide sono giunti a Malaga e rimarranno lì fino al rimpatrio della salma. L’ambasciata italiana sta collaborando con le autorità spagnole per chiarire le circostanze della tragedia.

La vicenda ha colpito profondamente l’intera comunità, compagni e insegnanti del liceo scientifico Mangino, dove Davide era apprezzato. Il sindaco di Pagani, Raffaele De Prisco, ha espresso il suo cordoglio su Facebook, sottolineando il dolore per la perdita di un giovane in un momento di vita destinato a essere ricco di esperienze. Anche l’istituto ha condiviso un toccante messaggio, evidenziando l’importanza dell’amore di fronte a una perdita così inaspettata, e riflettendo sull’impatto devastante che questa situazione ha avuto sui compagni di classe, in particolare in un periodo critico come quello prima degli esami di stato.

Davide Calabrese lascia un vuoto incolmabile e una lezione di vita per tutti, ricordando che ciò che conta è solo l’amore, mentre il resto perde futilmente significato. La comunità di Pagani si unisce nel dolore per la tragica e prematura scomparsa di un giovane promettente.