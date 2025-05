Tragica rapina a Tor San Lorenzo: ucciso un benzinaio

Un uomo di 35 anni, di origini indiane e dipendente di un distributore di benzina a Tor San Lorenzo, nei pressi di Ardea, è stato ucciso durante una rapina martedì 27 maggio. L’aggressione si è verificata poco prima di mezzogiorno, quando due rapinatori, giunti in moto, hanno assalito la stazione di servizio Toil in via delle Pinete.

La vittima, trovandosi all’interno del gabbiotto, ha tentato di opporsi alla richiesta di denaro, ma è stata colpita ripetutamente con un coltello. Nonostante l’intervento del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul luogo del delitto sono accorsi anche i familiari, che hanno subito malori e sono stati assistiti dai soccorritori.

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati, sono attualmente alla ricerca dei due rapinatori, fuggiti a bordo della moto dopo aver prelevato l’incasso. Si stanno anche esaminando i filmati della videosorveglianza per raccogliere evidenze utili all’indagine. Non si esclude che i responsabili possano essere coinvolti in altri colpi nella zona di Tor San Lorenzo e Ardea, che già ha visto episodi di criminalità simili.

