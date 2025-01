Tragica morte di Ramy Elgaml: la telefonata tra carabinieri e 118 rivela l’ultimatum per il massaggio cardiaco

Il 24 novembre, Ramy Elgaml, un ragazzo di diciannove anni, è morto dopo un inseguimento dei carabinieri a Milano. È stato diffuso l’audio integrale della telefonata tra i carabinieri e l’operatore del 118 durante i soccorsi. Poco dopo le 4, i membri del nucleo radiomobile hanno contattato il 118 chiedendo assistenza per due ragazzi a terra, di cui uno, Ramy, era incosciente. Il carabiniere ha informato che Ramy e un amico, Fares Bouzidi, erano caduti con uno scooter Tmax, ma non sono riusciti a rispondere agli stimoli. L’operatore, cercando di raccogliere informazioni, ha chiesto notizie sullo stato di entrambi. Una volta confermato che erano a terra e uno stava ricevendo un massaggio cardiaco, l’operatore ha richiesto di parlare direttamente con chi stava effettuando le manovre.

La conversazione ha rivelato che Ramy non respirava e l’operatore ha guidato i carabinieri nel massaggio cardiaco, controllando costantemente le loro osservazioni. Nonostante gli sforzi, non ci sono state reazioni da parte di Ramy. Alla fine dell’appello, l’operatore ha rassicurato i carabinieri che le ambulanze erano in arrivo, con il suono delle sirene udibili sullo sfondo.

La morte di Ramy ha scatenato un’ondata di proteste in Italia e sollevato interrogativi sulla condotta dei carabinieri durante l’inseguimento. A seguito dell’incidente, la Procura ha avviato un’indagine, ma preliminarmente ha dichiarato che i carabinieri non avrebbero violato alcuna norma.