Tragedie e giustizia: le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

Un tragico episodio ha scosso una comunità di Pisa, dove un uomo ha sparato alla moglie prima di suicidarsi. L’atto è avvenuto in un condominio periferico, e il marito, una guardia giurata, ha contattato i familiari e il numero di emergenza per segnalare il gesto. Al momento della tragedia, i due figli della coppia, di 17 e 20 anni, non si trovavano in casa. La polizia, intervenuta sul posto, ha trovato la porta dell’appartamento aperta e i corpi senza vita. Non sono emersi precedenti segnalazioni riguardanti litigi o maltrattamenti.

Intanto, un caso di giustizia è emerso da Ibiza, dove il padre di Michele Noschese, noto come DJ Godzi, ha sporto denuncia contro la polizia spagnola per omicidio volontario. Secondo le autorità, il 35enne è deceduto a causa di un arresto cardiaco dopo una serata di eccessi, ma il padre sostiene che il giovane sia stato malmenato dopo un intervento della Guardia Civil, chiamata dai vicini per il rumore.

In un altro drammatico scenario, a Perugia, la giornalista Laura Santi, affetta da una grave forma di sclerosi multipla, ha scelto il suicidio assistito. L’accaduto ha visto il supporto del marito Stefano, che ha condiviso con lei il desiderio di decidere autonomamente riguardo al fine vita, esprimendo la propria posizione attraverso l’Associazione Coscioni.

In Gran Bretagna, il mondo musicale piange la morte di Ozzy Osbourne, scomparso all’età di 76 anni. La famiglia ha comunicato che il leggendario cantante dei Black Sabbath è morto “circondato dall’amore”, dopo aver recentemente salutato il pubblico in un concerto di grande richiamo a Birmingham.