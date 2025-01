Tragedia sull’Etna: Morti un 17enne e una guida turistica, ferita una ragazza di 16 anni

Un 60enne e un 17enne sono stati vittime di incidenti distinti sul Monte Etna. Il giovane, identificato con le iniziali D.M., è caduto in una scarpata nella località Schiena D’Asino, volando per circa 100 metri. Dopo essere stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Cannizzaro, è deceduto poche ore dopo il ricovero. Il secondo incidente ha coinvolto un uomo di circa 60 anni che è arrivato morto al pronto soccorso. Le operazioni di recupero sono state effettuate dall’elicottero Drago VF165 dei vigili del fuoco di Catania.

Il 60enne, trovato privo di documenti ma in possesso di un trasmettitore GPS, potrebbe essere una guida turistica. Gli interventi sono stati realizzati nella zona tra il Rifugio Citelli e l’Osservatorio Pizzi Dineri, a circa 2.700 metri di altitudine. Sul posto erano presenti volontari del Soccorso Alpino, militari della Guardia di Finanza, uomini della Forestale e operatori sanitari del 118.

In un altro incidente, una sedicenne è rimasta gravemente ferita dopo una caduta con lo slittino. La giornata di sole ha attirato numerosi turisti sul Monte Etna, che è stato affollato. L’incidente del 60enne non è isolato: lo scorso luglio, un uomo di 50 anni era morto a causa di un incidente in bicicletta sul vulcano. Le operazioni di soccorso sono state anche documentate da una troupe del sito GeoPop, presente sul posto per girare un documentario sui vulcani italiani.