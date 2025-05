Tragedia sulle strade italiane: 12 morti nel weekend

Un drammatico fine settimana sulle strade italiane ha registrato dodici vittime e numerosi feriti gravi a causa di incidenti che hanno coinvolto vari veicoli, tra cui auto, moto, scooter e biciclette. Tra le vittime, figurano un sedicenne e una ragazza di 17 anni.

A Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova, un giovane di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre viaggiava in moto con un passeggero, ora in codice rosso. Nello stesso territorio, un ciclista di 67 anni è deceduto dopo essere stato investito da un’auto.

Ad Imperia, un uomo di 33 anni è morto dopo essersi schiantato con lo scooter contro un’auto parcheggiata, mentre un 40enne è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’auto pirata a Reggio Emilia. A Capannori, in provincia di Lucca, una ragazza di 17 anni è stata investita mentre era in scooter, trascinata per diversi metri dal veicolo.

In un altro tragico episodio nella notte tra sabato e domenica, un ventenne è stato trovato morto in un ruscello nella zona della Lunigiana, dopo essere scomparso durante un giro in moto. Ancora in Trentino, un motociclista di 36 anni è deceduto a Canazei dopo una caduta in moto.

Altri incidenti mortali si sono verificati a Pistoia, dove un 21enne è morto in uno scontro tra tre veicoli, e in Campania, dove un sedicenne ha perso il controllo della sua moto. In totale, il bilancio del weekend rimane tragico, con eventi che coinvolgono giovani e adulti in diverse regioni del paese.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it