Tragedia sull’A13 vicino Ferrara: scontro fatale tra furgone e tir provoca traffico paralizzato

Traffico in tilt sull’autostrada A13 Bologna-Padova a causa di un grave incidente avvenuto nei pressi di Ferrara. Questa mattina, martedì 21 gennaio, intorno alle 6, uno scontro violento ha coinvolto un furgone e un tir tra le uscite di Villamarzana e Ferrara Nord, in direzione Bologna. Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 66 anni, originario di un altro paese, che era alla guida del furgone. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone avrebbe tamponato con forza il tir che lo precedeva.

L’intervento del personale del 118 è stato purtroppo inutile: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Fortunatamente, l’autista del camion non ha subito conseguenze. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade per l’Italia per gestire la situazione. L’incidente ha causato un fermo prolungato del traffico, con lunghe code che si sono estese per vari chilometri, almeno nove, in direzione Bologna.

Autostrade per l’Italia ha consigliato agli automobilisti diretti verso Bologna di uscire a Villamarzana e poi rientrare a Ferrara Nord, usufruendo della strada statale 434 Transpolesana per evitare il blocco del traffico. L’episodio evidenzia le conseguenze gravi di incidenze stradali e l’importanza di guidare con cautela, specialmente in autostrada.