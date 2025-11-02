Tragedia sulla statale 16, il ricordo di Cosimo a Bari

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Bitonto, dove un giovane di 25 anni, Cosimo Magro, ha perso la vita mentre cercava di aiutare un automobilista in panne sulla statale 16. I familiari e gli amici lo ricordano come una persona altruista e pronta a soccorrere chi si trovava in difficoltà.

Era circa l’alba quando Cosimo, insieme alla fidanzata Alessia e agli amici, stava tornando da una serata di festa. Notando che un’auto davanti a loro aveva colpito il guardrail, ha subito deciso di intervenire. Con un amico è sceso dalla sua auto per posizionare il triangolo di emergenza, ma un’utilitaria sopraggiunta lo ha travolto.

Il conducente del veicolo si è fermato e sono stati chiamati i soccorsi, ma per Cosimo non c’era nulla da fare; il suo amico è stato invece trasportato in ospedale. Le autorità hanno avviato un’inchiesta per omicidio stradale e l’autista coinvolto è stato sottoposto a test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze.

Cosimo era noto per la sua energia e per l’amore che mostrava verso la famiglia e gli animali. Era appassionato di fitness e stava preparando una competizione di body building, oltre a lavorare saltuariamente come addetto alla sicurezza. I suoi profili social raccontano della sua partecipazione a iniziative animaliste e delle sue esperienze con amici e familiari. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano, che lo descrivono come un “gigante buono”.