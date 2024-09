Tragedia sul Monte Rosa: Alpinisti cadono dal cornicione di neve del Castore, un morto e soccorsi ostacolati dal maltempo

Tragedia sul Castore, una vetta di 4.228 metri del massiccio del Monte Rosa, dove otto alpinisti spagnoli sono stati protagonisti di un grave incidente. Si sono verificati attimi di panico quando il gruppo ha subito una caduta da un cornicione di neve. Inizialmente, si è sospettato che gli alpinisti fossero stati travolti da un’eventuale valanga, ma le indagini hanno rivelato che l’incidente non era causato da fenomeni naturali.

L’incidente mortale si è registrato a un’altitudine di 4.061 metri durante la discesa dalla vetta. A causa di condizioni meteorologiche avverse, l’elicottero del Soccorso alpino valdostano non è stato in grado di intervenire in tempo. Gli alpinisti, in discesa, erano giunti al Colle del Felik, dove, probabilmente a causa della scarsa visibilità, hanno perso la cognizione del pericolo, avvicinandosi troppo al bordo di un precipizio.

Purtroppo, il cornicione di neve su cui si trovavano ha ceduto, facendo precipitare gli alpinisti nel vuoto. Della tragedia, una delle otto persone è morta a causa della caduta, mentre per gli altri membri del gruppo la situazione resta critica. La notizia dell’incidente ha suscitato grande attenzione e tristezza nel mondo dell’alpinismo e tra gli appassionati di montagna.

Il dramma evidenzia i rischi associati all’alpinismo, soprattutto in condizioni atmosferiche difficili e in alta montagna. Gli alpinisti, pur essendo esperti, hanno subito un tragico errore di giudizio, il che dimostra l’importanza di attenersi alle regole di sicurezza e di prestare attenzione alle condizioni ambientali. Le autorità locali continuano a indagare sull’accaduto, raccogliendo testimonianze e cercando di comprendere meglio le dinamiche che hanno portato alla caduta.

Il mondo dell’alpinismo esprime le più sentite condoglianze ai familiari della vittima e ribadisce l’importanza di affrontare le sfide della montagna con prudenza e preparazione. Le condizioni atmosferiche, che possono cambiare rapidamente, non devono mai essere sottovalutate, e la sicurezza deve sempre essere la priorità per chiunque si avventuri in queste sfide. La notizia rimane in aggiornamento mentre si cercano ulteriori dettagli sull’accaduto.