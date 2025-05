Tragedia sul Gran Zebrù: trovato morto Fabio Trevisan

Fabio Trevisan, un alpinista di 28 anni di Laives (Bolzano), è stato trovato morto sul Gran Zebrù, travolto da una valanga durante un’escursione il 30 maggio 2025. L’incidente è avvenuto mentre stava salendo un canalone insieme a un amico, che è rimasto illeso e ha lanciato l’allerta ai soccorsi.

Le operazioni di ricerca, condotte dal Soccorso Alpino dell’Alto Adige con l’ausilio di elicotteri e unità cinofile, sono state complicate dalle avverse condizioni meteorologiche e dall’alto rischio di nuovi distacchi di neve. Dopo aver trovato il casco di Trevisan nel pomeriggio del giorno dell’incidente, il corpo è stato recuperato solo il giorno successivo, il 31 maggio.

Trevisan, laureato in Scienze agrarie all’Università di Bolzano e appassionato della montagna, è stato individuato sottoterra e riportato in salvo dai soccorritori. Le ricerche si sono svolte in condizioni difficili, richiedendo l’intervento di diverse squadre di soccorso.

